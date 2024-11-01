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Раскрыты потери ВСУ по официальным некрологам

Военблогер Татаринов: потери ВСУ по некрологам составили 524 тысяч человек

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Oleg Petrasiuk/AP

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по официально опубликованным некрологам достигли отметки в 524 тысячи человек. Об этом в беседе с издание Kp.ru сообщил военный блогер, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.

Как рассказал эксперт, который считает потери ВСУ с помощью специальной программы, соответствующие данные публикуют сами украинцы.
По его словам, цифра в 524 тысячи, скорее всего, занижены. Татаринов связал это с тем, что ежедневные потери ВСУ до Южно-Донбасской операции составляли по 400-500 человек, а сейчас увеличились до 600-700 некрологов ежедневно.

«Судя по тому, что творится на Украине, с мужчинами там швах. Скорее всего, потери к началу ноября перешли планку в 600 тысяч», — пояснил военблогер.

Новость дополняется.

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