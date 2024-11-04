Рядом с городом Краматорск, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение года выросло огромное кладбище. Фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов опубликовал на своем YouTube-канале соответствующее видео.

Ролик, о котором идет речь, называется «Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год». На кадрах запечатлено большое поле, усеянное свежими захоронениями. На некоторых из них видны украинские флаги, которыми обычно отмечают захоронения военных. Многие могилы являются безымянными — на них установлены только таблички с трехзначными числами.

1 ноября военный блогер, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов сообщил, что потери ВСУ, по официально опубликованным некрологам, достигли отметки в 524 тысячи человек.

Как рассказал этот эксперт, который считает потери украинской армии с помощью специальной программы, соответствующие данные публикуют сами украинцы.

По его словам, цифра в 524 тысячи, скорее всего, занижена. Татаринов связал это с тем, что ежедневные потери ВСУ до Южно-Донбасской операции составляли 400-500 человек, а сейчас выросли до 600-700 некрологов ежедневно.

Ранее правительство Украины предрекло значительное сокращение населения страны.