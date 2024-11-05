Серию взрывов зафиксировали в пригороде Киева

Несколько взрывов произошло в окрестностях Киева. Об этом сообщило украинское издание «Новости Live».

По предварительной информации, громкие звуки раздались из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). Иные подробности в материале не приводятся.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что сейчас в столице страны действует воздушная тревога. То же касается Киевской области.

Рано утром 5 ноября в городе Канев, расположенном в Черкасской области, зафиксировали серию взрывов. В тот момент в четырех украинских регионах — Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях — работали сирены воздушной тревоги.

Ночью мэр Киева Виталий Кличко заявил об активизации систем ПВО в городе. Средства защиты сработали в Голосеевском районе, при этом никаких дополнительных сведений не поступало.

4 ноября глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал о повреждении ряда инфраструктурных объектов, которые находятся в регионе. О каких именно постройках идет речь, чиновник уточнять не стал.

Ранее в Верховной раде Украины признали снижение эффективности систем ПВО.