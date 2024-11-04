Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры в регионе

В Днепропетровской области Украины в ночь на 4 ноября зафиксировали повреждения на объектах инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Он добавил, что речь идет о Днепровском районе, но больше никаких подробностей не раскрыл. Сейчас в регионе не действует предупреждение об угрозе с воздуха.

В ночь на 3 ноября украинский телеканал «Общественное» сообщил о повреждении железной дороги в Днепропетровской области. Накануне вечером Лысак сообщал о взрыве в регионе, в результате которого была повреждена инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.