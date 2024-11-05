Самолет из Узбекистана в США совершил экстренную посадку из-за больного россиянина

Самолет Uzbekistan Аirways, вылетевший утром 5 ноября из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания одного из пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что самолет Boeing 787-8, вылетевший в 6:47 по местному времени (4:47 мск) рейсом HY-101, вернулся в Ташкент в 7:35 (5.35 мск). Экипаж принял решение об экстренной посадке в связи с тем, что гражданину России 1967 года рождения на борту стало плохо. Посадка была произведена в штатном режиме.

Россиянину оказали первую медицинскую помощь и увезли в медицинское учреждение в Ташкенте. В настоящее время воздушное судно вновь готовится вылететь в Нью-Йорк, уточнили в пресс-службе.

3 ноября в Ульяновске экстренно сел самолет авиакомпании Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент. Экипаж воздушного судна решил приземлиться из-за пассажирки на борту, которая почувствовала себя плохо. Женщине оказали первую медицинскую помощь и увезли в медучреждение.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.