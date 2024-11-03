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В Ульяновске экстренно приземлился летевший в Ташкент самолет

В Ульяновске экстренно сел летевший из Москвы в Ташкент самолет из-за пассажирки

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске экстренно сел самолет авиакомпании Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент. Об этом сообщает РИА Новости.

Экипаж воздушного судна решил совершить экстренную посадку из-за пассажирки на борту, которая почувствовала себя плохо.

«Экипаж принял данное решение, так как пассажирке, гражданке Узбекистана, на борту стало плохо», — сказали в Uzbekistan airways.

Представители авиакомпании уточнили, что женщине оказали первую медицинскую помощь и увезли в медучреждение.

После инцидента самолет вылетел из аэропорта Ульяновска, продолжил полет и приземлился в Ташкенте.

29 октября сообщалось, что летевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Гражданин Узбекистана почувствовал себя плохо. На земле ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

До этого самолет, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту. Пилоты решили экстренно посадить самолет.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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