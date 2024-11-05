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В России подорожают новогодние елки

«Парламентская газета»: новогодние елки в 2024 году обойдутся россиянам дороже

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Илья Питалев/РИА Новости

Цена на новогодние елки в России увеличится в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно данным, предоставленным участниками рынка, стоимость за метр сосен и елей зимой прошлого года составляла в среднем 1 тыс. руб. В этом году метр новогодней елки будет стоить от 1200 до 1500 руб. за метр.

«За новогоднюю елку россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом», — говорится в публикации.

31 октября сообщалось, что пачка сливочного масла в России подорожала на 24% за год. Сегодня в российских магазинах средняя цена за пачку сливочного масла весом 180 г составляет 184 руб.

Также сообщалось, что в скором времени минимум на 10% подорожают куриные яйца. Драйвером роста выступает возросшая стоимость комбикорма и расходников. Также цены на яйца подогревает повышенный спрос.

Ранее были названы продукты, наценку на которые ограничат в «Пятерочке» и «Перекрестке».

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