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Названы продукты, наценку на которые ограничат в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Ura.ru: в «Пятерочке» и «Перекрестке» ограничат наценку на яйца и мясо

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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В розничной сети «Пятерочка» и «Перекресток» вводятся ограничения на наценку на яйца и мясо, которая не должна превышать 5%. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group в интервью изданию Ura.ru.

С 2022 года в магазинах уже установлены ограничения на наценку для ряда продуктов, включая свеклу, морковь, картофель, капусту, лук, молоко, творог, кефир, масло, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия. С 1 ноября к этому списку добавятся подсолнечное масло, сметана, ряженка, яблоки, сыр, замороженная рыба, свинина, курица, мясо для бульонов на костях и яйца категории С2. Данное ограничение будет действовать на протяжении четырех месяцев, до конца зимы.

Как сообщают в пресс-службе, хотя наценка в 5% не позволяет полностью покрыть затраты на транспортировку, хранение, зарплаты сотрудникам и другие операционные расходы, X5, как ведущий ритейлер страны, понимает важность этого временного решения для поддержки покупательской способности, особенно среди социально уязвимых групп населения.

В середине октября Федеральная служба государственной статистики сообщила, что в России ускорился рост цен на куриные яйца. По данным ведомства, потребительские цены на яйца за неделю с 8 по 14 октября увеличились на 0,3%.

Ранее в Минсельхозе оценили цены на яйца в России.

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