В России рассказали, что могло поспособствовать усилению вируса Коксаки

Пандемия коронавируса, возможно, поспособствовала усилению вируса Коксаки, поскольку жители России жалуются на появление схожих симптомов: температуру под 39, красное горло, диарею, сыпь на ладонях и на теле. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что Коксаки имеет важную особенность — некоторые типы болезни могут передаваться воздушно-капельным путем. Коксаки называют преимущественно детской инфекцией, так как взрослые, как правило, переносят вирус бессимптомно.

Также к симптоматике Коксаки относят сильный озноб и общую слабость. Могут быть высыпания в области глотки, кроме того, у заразившихся может появиться точечная красная сыпь на ладонях и подошвах.

Накануне доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в случае проявления симптомов вируса Коксаки, более известного как «кишечный грипп», во избежание осложнений следует обращаться к врачу.

4 ноября стало известно, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

Ранее минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях вирусом Коксаки россиян.