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Иммунолог разъяснил, что делать при заражении вирусом Коксаки

Иммунолог Жемчугов: при заражении вирусом Коксаки следует обращаться к врачу

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В случае проявления симптомов вируса Коксаки, более известного как «кишечный грипп», во избежание осложнений следует обращаться к врачу. Об этом RT заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам Жемчугова, при заражении вирусом Коксаки у больных поднимается высокая температура, начинаются боли в мышцах, рвота и диарея.

«Тяжелая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, легких и почек», — сказал он.

По словам Жемчугова, пути заражения этим вирусом могут быть почти любыми, но чаще всего он распространяется с едой и водой. Не исключен воздушно-капельный путь (при кашле, чихании и т.д.).

Иммунолог посоветовал чаще мыть руки, а на курортах пить «только проверенную воду». Если же человек все же заболел, нужно без промедления вызывать врача и делать тест для понимания того, какой вирус вызвал вышеуказанные симптомы. А до того не допускать повышения температуры.

4 ноября стало известно, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

Ранее Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян.

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