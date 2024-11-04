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Россияне пожаловались на появление вируса Коксаки в детсадах и школах

SHOT: россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в детсадах и школах

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Телеграм-канал «SHOT»

Жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Об этом сообщает SHOT.

Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.

Жительница Владимира рассказала, что в группу в детском саду, куда ходит ее ребенок, привели одного ребенка с этим вирусом. Потом все дети начали болеть по очереди, всего заразились 20 малышей. У многих сначала появились язвы во рту, потом сыпь по телу. Со слов родителей, в больнице им сказали, что это Коксаки, но в справке написали ОРВИ.

Жители Краснодарского края рассказали, что в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки. У многих детей в возрасте до 11 лет появились волдыри на ступнях и руках, температура. При этом болезнь переносится в легкой форме.

В Москве известно о трех детях с характерной сыпью и высокой температурой. Мама одного ребенка рассказала, что у малыша появилась температура 39,1, небольшая сыпь на ладонях, воспалилось горло.

2 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что на побережье Белека (провинция Анталья) произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. По информации канала, несколько десятков детей и взрослых в последние дни обратились в больницу с температурой выше 39 градусов, которую не удавалось сбить лекарствами. Предполагается, что причиной мог стать вирус Коксаки, одна из разновидностей ковида или ротавирус. При этом точный диагноз пациентам врачи установить якобы не могут.

Однако позднее министерство здравоохранения Турции опровергло сообщения о якобы массовом заражении российских туристов.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.

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