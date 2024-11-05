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В России недосчитались 600 тысяч инженеров

«Ведомости»: российским компаниям не хватает около 600 тысяч инженеров

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Unsplash

В России наблюдается дефицит инженерных кадров, насчитывающий около 600 тысяч специалистов. Об этом на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники заявила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба, сообщают «Ведомости».

Примерно каждая пятая компания в стране активно ищет инженеров, следует из представленных ею данных. В частности, за первую половину 2024 года заработные платы таких специалистов увеличились на 16–24%.

Хаба подчеркнула, что нехватка касается инженеров практически всех направлений. По ее словам, на рекрутинговых платформах количество вакансий для инженеров-электронщиков в три раза превышает число размещенных резюме. В частности, предприятиям требуется около 30 тысяч инженеров-проектировщиков и 20,4 тысячи инженеров-технологов, что делает эти специальности одними из самых востребованных на рынке труда.

28 октября президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции и дефицит кадров создают проблемы и дисбалансы для экономики России. По его мнению, решить многие проблемы, в том числе растущую инфляцию, поможет некоторое изменение экономической политики.

Ранее Путин призвал развивать партнерство колледжей и работодателей из-за нехватки рабочей силы.

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