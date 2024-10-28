Путин объяснил необходимость возвращения к бюджетному правилу

Антироссийские санкции и дефицит кадров создают проблемы и дисбалансы для экономики России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин добавил, что решить многие проблемы, в том числе растущую инфляцию, поможет некоторое изменение экономической политики.

«Запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу», — заявил Путин совещании по экономическим вопросам с правительством России.

До этого глава Минфина Антон Силуанов, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», заявил о наличии у России крепкого финансового щита, благодаря которому стране удается выдерживать оказываемое финансовое давление.

Силуанов отметил, что недружественные страны предполагали, что финансовое давление «разнесет в клочья» российскую экономику, но этого не произошло благодаря крепкой и устойчивой финансовой базе и финансовой инфраструктуре.

Ранее Путин поинтересовался, на чем ездит министр финансов.