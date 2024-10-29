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Путин призвал развивать партнерство колледжей и работодателей из-за нехватки рабочей силы

Путин сообщил, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов заявил об острой нехватке специалистов рабочих профессий. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил, что необходимо развивать партнерство учреждений среднего специального образования и работодателей.

«Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что профсоюзы здесь примут самое активное участие.

28 октября Путин заявил, что антироссийские санкции и дефицит кадров создают проблемы и дисбалансы для экономики России. По его мнению, решить многие проблемы, в том числе растущую инфляцию, поможет некоторое изменение экономической политики.

В конце августа президент России обратил внимание на дефицит врачей в Вологодской области страны.

Ранее Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.

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