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Во Франции задержали злоумышленника, напавшего с топором на пассажиров электрички

BFMTV: во Франции задержали подростка, напавшего с топором на людей в электричке

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Французские полицейские задержали 16-летнего злоумышленника, напавшего с топором на пассажиров парижской пригородной электрички. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В префектуре заявили, что причиной нападения стал конфликт между криминальными группировками.

4 ноября французские СМИ сообщили, что в пригороде Парижа четыре подростка получили ранения, двое из них — тяжелые, в результате нападения в электричке. Инцидент произошел около 8 утра (10:00 мск) в поезде RER E на станции Озуар-ла-Ферьер в департаменте Сена и Марна. Злоумышленник с топором набросился на пассажиров. В полиции заявили, что одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову. Еще двое получили более легкие ранения.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на соседку по коммунальной квартире. Потерпевшая успела увернуться, забежать в свою комнату и закрыться там. После этого злоумышленник не прекратил атаку: он несколько раз ударил топором по двери, при этом угрожая соседке. Свидетелями случившегося стали другие жильцы квартиры, которые вызвали полицейских.

Ранее россиянин зарубил собутыльника саблей после пьяной ссоры в Саратовской области.

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