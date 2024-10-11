Петербуржец напал с топором на соседку по коммунальной квартире

В Санкт-Петербурге бытовая ссора в коммунальной квартире Петроградского района едва не закончилась трагедией. В результате 36-летний житель стал фигурантом уголовного дела об угрозах в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуре.

Инцидент произошел 29 июля 2024 года в коммуналке на улице Всеволода Вишневского. Как установили правоохранители, 36-летний уроженец Оренбургской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, замахивался на соседку топором.

Потерпевшая успела увернуться, забежать в свою комнату и закрыться там. После этого злоумышленник не прекратил атаку: он несколько раз ударил топором по двери, при этом угрожая соседке.

Свидетелями случившегося стали другие жильцы квартиры, которые вызвали полицейских.

В ведомстве уточнили, что направили дело для рассмотрения в суд по существу.

Ранее житель Москвы стал фигурантом уголовного дела, напав на жену с топором.