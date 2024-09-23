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Россиянин зарубил собутыльника саблей после пьяной ссоры в Саратовской области

В Саратовской области мужчину буду судить за зарубленного саблей собутыльника

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Телеграм-канал СУ СК России по Саратовской области

В Саратовской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в том, что он зарубил собутыльника саблей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 29 февраля текущего года в квартире дома на проспекте Героев города Балаково. Пьяный мужчина поссорился с 19-летним гостем. Позже он взял декоративное изделие, выполненное по типу «сабля», и в темноте нанес ею не менее 12 ударов по спине и конечностям оппонента.

Однако выяснилось, что из-за темноты он перепутал свою цель с другим 22-летним гостем. Спасти пострадавшего не удалось. После этого он переключился на юношу, на которого намеревался напасть изначально, и стал наносить ему удары, но тот оказал активное сопротивление и получил лишь ранения.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела и предъявили ему обвинение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее главу районного отдела СК в Перми зарубили топором.

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