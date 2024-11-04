Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный напал с топором на людей в электричке под Парижем

Неизвестный отрубил руку пассажиру в электричке под Парижем

close
Benoit Tessier/Reuters

В пригороде Парижа четыре человека получили ранения, двое из них — тяжелые, в результате вооруженного нападения в электричке. Об этом сообщает телеканал BFM.

Инцидент произошел около 8 утра (10:00 мск) в поезде RER E на станции Озуар-ла-Ферьер в департаменте Сена и Марна. Неизвестный мужчина с топором набросился на пассажиров.

В полиции заявили, что одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову. Еще двое получили более легкие ранения.

По данным Автономного агентства парижского транспорта, движение на линии электрички нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели.

В октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге бытовая ссора в коммунальной квартире Петроградского района едва не закончилась трагедией. Мужчина замахивался на соседку топором.

Ранее житель Москвы стал фигурантом уголовного дела, напав на жену с топором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами