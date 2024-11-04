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Названа причина экстренной посадки самолета в аэропорту Пулково

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково из-за пожарной сигнализации

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Самолет Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Об этом сообщила РИА Новости авиакомпания, которой принадлежит воздушное судно.

«В соответствии с регламентами по безопасности полетов в аэропорту Пулково была объявлена тревога с привлечением специальных машин. Самолет произвел посадку в 18:39», — сказал перевозчик.

По его словам, после посадки аварийно-спасательная команда проверила самолет не обнаружила следов дыма или запаха горения.

Сотрудники авиабезопасности аэропорта проверят пассажиров и их багаж, поскольку сигнализация сработала в багажном отсеке. Резервный борт вылетит в Уфу после 21:00. Из-за задержки рейса, вызванной нештатной ситуацией, пассажиров обеспечат прохладительными напитками, добавили в авиакомпании.

До этого сообщалось, что летевший в Уфу Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту из-за подозрения на пожар в багажном отсеке.

3 ноября самолет «Авиастар-ТУ» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент случился ночью, когда экипаж грузового самолета прибыл из Внуково в аэропорт Емельяново. При выполнении посадки на пробеге, предварительно, из-за позднего срабатывания реверса, лайнер выкатился за пределы ВПП.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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