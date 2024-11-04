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В Минобрнауки назвали плюсы ЕГЭ

Минобрнауки считает, что ЕГЭ дает возможность широкого выбора среди вузов

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Виталий Аньков/РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дает возможность широкого выбора среди российских и зарубежных вузов. Об этом РИА Новости заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

«ЕГЭ позволяет вам выбрать ВУЗ своей мечты широко <...> Мне кажется, если правильно себя взвесить и оценить, это легко делается, в системе школы есть уже возможности, как понять, кто ты, поэтому это влияет, и в этом нет ничего страшного, и хорошо, что оно есть», — заявила Петрова, отвечая на вопрос школьника на марафоне «Знание. Первые».

До этого Государственная дума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект от партии ЛДПР, который предлагал отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дать право выпускникам выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами.

В Госдуме отметили, что система ЕГЭ гарантирует объективность результатов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании.

Ранее были определены даты основного периода ЕГЭ.

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