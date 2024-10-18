Определены даты основного периода ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена в 2025 году собираются провести с 23 мая по 4 июля. Совместный проект приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В первый день, 23 мая, выпускникам предстоит сдать экзамены по литературе, химии и истории, а 27 мая организуют экзамены по профильной и базовой математике. 30 мая запланирован ЕГЭ по русскому языку.

На 2 июня в расписании поставлены экзамены по обществознанию и физике, а на 5 июня — по географии, биологии и письменной части иностранных языков. Устная часть иностранных языков и экзамены по информатике состоятся 10 и 11 июня.

Резервные дни — 16-20 июня и 23 июня.

Днями пересдач станут 3 и 4 июля. 3 июля определено для пересдачи по письменной части русского языка, физике, химии, иностранным языкам, обществознанию и информатике, а 4 июля — по устной части иностранных языков, литературе, базовой и профильной математике, истории, биологии и географии.

ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

В конце сентября министерство науки и высшего образования России разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Согласно проекту указа, русский язык останется обязательным предметом для абитуриентов. Они также обязательно будут сдавать один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз имеет право самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее комитет Госдумы не поддержал проект об альтернативе ЕГЭ.