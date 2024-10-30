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Госдума отклонила проект об отмене сдачи ЕГЭ

Госдума отклонила законопроект ЛДПР об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Государственная дума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект от партии ЛДПР, который предлагал отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дать право выпускникам выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами. Об этом сообщает ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по просвещению отметил в заключении, что порядок проведения ЕГЭ «гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качества подготовки обучающихся в разных субъектах Российской Федерации». Кроме того, в Госдуме отметили, что система ЕГЭ гарантирует объективность результатов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании. К плюсам ЕГЭ также отнесли отбор абитуриентов в вузы вне зависимости от региона проживания и населенного пункта.

В октябре министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические высшие учебные заведения.

Ранее были определены даты основного периода ЕГЭ.

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