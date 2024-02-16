МВД России объявило в розыск редактора издания DOXA

МВД России объявило в розыск Марию Меньшикову, редактора издания DOXA, которое признано в России иноагентом и нежелательной организацией. Согласно данным базы ведомства, Меньшикова Мария Александровна, родившаяся 17 марта 1994 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса, пишет РИА Новости.

Подробности уголовного дела, по которому Мария Меньшикова привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не разглашаются.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что редактор опубликовала запись в сообществе «Журнал DOXA» в социальной сети «ВКонтакте», которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм.

В отношении Меньшиковой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

В ноябре СК подтвердил возбуждение уголовного дела на редактора SOTA Лойко. По словам источника, несколько лет назад Лойко опубликовала статью с оправданием «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).

До этого Советский районный суд Казани арестовал журналистку «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашеву, которая имеет гражданство Соединенных Штатов. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.