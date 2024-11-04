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Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой»

Актер из фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин умер в возрасте 68 лет

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kino-teatr.ru

Актер Артур Березин умер 29 октября на 69-м году жизни. Об этом сообщил aif.ru его друг Стас Балакин.

«Артур скончался в одной из больниц города Кейптаун после продолжительной болезни», — сказал он.

По словам Балакина, Березин считал Южно-Африканскую Республику (ЮАР) своим вторым домом. Именно там он и будет похоронен.

Известно, что Березин жил в Кейптауне с 1991 по 2015 год, после чего неоднократно возвращался в ЮАР. В последние годы жизни он руководил каскадерской школой в Крыму.

Актер стал популярен после ролей в таких фильмах, как «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток» и другим.

28 октября стало известно, что актер Михаил Демчук ушел из жизни в возрасте 40 лет. Его не стало 16 октября. Артист известен по своей роли в фильме «Майор Гром». Он начал сниматься с 2017 года. Сыграл роли в «Караморе», «Туре с Иванушками» и сериалах «Конец света» и «Полярный-2».

В тот же день сообщалось, что в возрасте 49 лет скончался актер Юрий Пономаренко, сыгравший в сериалах «Глухарь» и «Карпов». Тело артиста обнаружили актеры Ян Латышев и его жена, с которыми Пономаренко жил в московской квартире, предоставленной театром «Сцена Мельников». По информации SHOT, актер случайно упал и разбил голову. Он скончался от сильной кровопотери — при падении он сильно ударился затылком.

Ранее умер многолетний участник программы «Что? Где? Когда?»

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