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Умер актер из сериала «Глухарь» Юрий Пономаренко

SHOT: актер «Глухаря» и «Карпова» Пономаренко умер от кровопотери после падения

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НТВ

В возрасте 49 лет скончался актер Юрий Пономаренко, сыгравший в сериалах «Глухарь» и «Карпов». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Тело артиста обнаружили актеры Ян Латышев и его жена, с которыми Пономаренко жил в московской квартире, предоставленной театром «Сцена Мельников».

По информации SHOT, актер случайно упал и разбил голову. Он скончался от сильной кровопотери — при падении он сильно ударился затылком.

РИА Новости сообщило, что предварительно смерть не носит криминального характера.

SHOT отмечает, что у актера были проблемы с алкоголем. Два года назад в нетрезвом состоянии Пономаренко упал и разбил головой стекло в московском караоке. Тогда он выжил, его госпитализировали.

Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Работал в Театре Романа Виктюка и театре «Сцена Мельников». Актер также снимался в известных российских сериалах, включая «Склифосовский», «Глухарь», «Карпов», «Офицеры 2» и других.

Ранее умер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий.

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