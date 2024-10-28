Умер актер из фильма «Майор Гром» Михаил Демчук

Актер Михаил Демчук ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

Его не стало 16 октября. Актер известен по своей роли в фильме «Майор Гром».

Он начал сниматься с 2017 года. Сыграл роли в «Караморе», «Туре с Иванушками» и сериалах «Конец света» и «Полярный-2».

28 октября стало известно, что Ариадна Бажова, мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара, умерла в возрасте 99 лет. В mk.ru рассказали, что она умерла 27 октября в своей квартире на Ленинградском проспекте в Москве.

В этот же день в возрасте 49 лет скончался актер Юрий Пономаренко, сыгравший в сериалах «Глухарь» и «Карпов». Тело артиста обнаружили актеры Ян Латышев и его жена, с которыми Пономаренко жил в московской квартире, предоставленной театром «Сцена Мельников».

Ранее умер режиссер первых сезонов «Улиц разбитых фонарей» Москвитин.