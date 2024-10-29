Умер многолетний участник программы «Что? Где? Когда?»

Многолетний участник интеллектуальной программы «Что? Где? Когда?», советник главы «Росатома» по информационным проектам Андрей Черемисинов умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале телепередачи.

Там отметили, что Черемисинов более семи лет представлял «Росатом» в программе «Что? Где? Когда?», отстаивая интересы знатоков, а также вручал лучшему знатоку приз «Хрустальный атом».

«Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», — указано в сообщении.

Причины смерти Черемисинова неизвестны.

По данным информационного агентства «Время Н», прощание с покойным состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Церемония отпевания состоится в соборе Александра Невского.

Черемисинов родился в Магаданской области в 1968 году. С 1999 по 2015 годы он занимал должность гендиректора нижегородской телестанции «Сети НН». С 2016 года работал в «Росатоме».

25 октября стало известно, что на 85-м году жизни умер экс-замминистра связи СССР и экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов. С 1989 по 1992 год он отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания.

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