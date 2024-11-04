В Апатитах сожгли внедорожник бывшего замглавы города

В ночь на 4 ноября во дворе дома №113 по улице Строителей в Апатитах неизвестный сжег автомобиль Kia Sorento, который принадлежит бывшему заместителю главы города Павлу Чуфырёву. Видео с камер наблюдения опубликовал канал «ХибИнформБюро».

На видео попало, как злоумышленник подошел к машине, плеснул на нее легковоспламеняющуюся жидкость, а затем поджег. Пламя охватило иномарку очень быстро, и хотя пожарные ликвидировали возгорание, спасти ее возможности уже не было. Сам подозреваемый после поджога сразу же сбежал с места происшествия.

Сам Чуфырев в беседе с «ХибИнформБюро» обратил внимание, что именно эта иномарка уже подвергалась нападению. Так, в феврале 2016 года неизвестный пропорол ножом одно из колес машины. Однако сразу сработала сигнализация, и злоумышленник сбежал, оставшись неизвестным.

Накануне в Татарстане на трассе М7 «Волга» произошло ДТП с участием двух большегрузов, после столкновения машины загорелись. Авария произошла на мосту через Волгу, из-за нее на трассе перекрыли движение, а пробка в районе ДТП растянулась на 6 км. Кроме того, из-за перекрытия движения по мосту образовалась пробка в направлении паромной переправы.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением двух большегрузов в Удмуртии.