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На видео попали последние секунды перед столкновением двух большегрузов в Удмуртии

В Удмуртии видеорегистратор запечатлел последний момент столкновения двух фур

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Госавтоинспекция Удмуртии

Утром 2 ноября в Удмуртии на участке автодороги Р-243 «Кострома-Пермь» столкнулись два большегруза. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике.

«На территории Игринского района Удмуртии водитель грузового автомобиля Scania, мужчина 1982 года рождения, в пути следования допустил занос полуприцепа, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo под управлением мужчины 1984 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В МВД дополнили, что оба водителя госпитализированы с различными травмами, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на 190-м километре автодороги Р-243 «Кострома-Пермь» будет ограничено до ликвидации последствий аварии. В ведомстве также призвали водителей исключить длительные поездки. Если это невозможно, следует контролировать свое поведение на дороге и закладывать больше времени на путь.

Ранее видеорегистратор снял последние секунды перед столкновением Toyota на встречке с Nissan.

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