Две фуры загорелись и заблокировали движение по трассе М7 под Казанью

В Татарстане на трассе М7 «Волга» произошло ДТП с участием двух большегрузов, после столкновения машины загорелись. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Татарстана».

«2 ноября примерно на 778 км автодороги М7 «Волга» предварительно столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего произошло их возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы», — отмечается в сообщении.

Авария произошла на мосту через Волгу, из-за нее на трассе перекрыли движение, а пробка в районе ДТП растянулась на 6 км, уточняет издание «Бизнес Online». Кроме того, из-за перекрытия движения по мосту образовалась пробка в направлении паромной переправы.

Трассу М-7 из-за аварии и пожара перекрыли до утра, уточняет Telegram-канал Mash Iptash. Из-за этого жители города Иннополис не могут проехать домой из Казани.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением двух большегрузов в Удмуртии.