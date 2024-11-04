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Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о выявлении в школах и детсадах вируса Коксаки

Роспотребнадзор проследит за школами и детсадами после данных о вирусе Коксаки

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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что эта процедура в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами является обязательной в период сезонного подъема заболеваемости.

Как сообщал SHOT, жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края пожаловались на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. В частности, жительница Владимира рассказала, что в группу в детском саду, куда ходит ее ребенок, привели одного малыша с этим вирусом. Потом все дети начали болеть по очереди, всего заразились 20 малышей.

2 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что на побережье Белека (провинция Анталья) произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. По информации канала, несколько десятков детей и взрослых в последние дни обратились в больницу с температурой выше 39 градусов, которую не удавалось сбить лекарствами. Предполагается, что причиной мог стать вирус Коксаки, одна из разновидностей ковида или ротавирус. При этом точный диагноз пациентам врачи установить якобы не могут.

Однако позднее министерство здравоохранения Турции опровергло сообщения о якобы массовом заражении российских туристов.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.

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