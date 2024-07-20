Россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле

Россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам одного из отдыхающих, члены его семьи почувствовали себя плохо во время отдыха в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы. 18 июля у взрослых сразу после пробуждения заболела голова, а ребенок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.

Обитателей номера госпитализировали, и в больнице они поняли, что стали не единственными пострадавшими. При этом, по мнению врачей, все поступившие, среди которых также были сотрудники Sealight Resort, отравились газом, однако никакого странного запаха никто из них не услышал. В итоге всем пациентов установили капельницы.

Ближе к вечеру семья из России была отпущена в отель, где уже находились полицейские. Некоторые гости предпочли покинуть отель, другие перебрались в новые номера. Известно, что Sealight Resort компенсировал пострадавшим все убытки. Сейчас россиянин переживает о возможных последствиях отравления.

Ранее тюменцы засудили туроператора после неудачного отдыха в пятизвездочном отеле в Турции.