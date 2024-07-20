Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле

Туристы из России попали в больницу во время отдыха в Турции, отравившись газом

close
100%
Depositphotos

Россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам одного из отдыхающих, члены его семьи почувствовали себя плохо во время отдыха в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы. 18 июля у взрослых сразу после пробуждения заболела голова, а ребенок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.

Обитателей номера госпитализировали, и в больнице они поняли, что стали не единственными пострадавшими. При этом, по мнению врачей, все поступившие, среди которых также были сотрудники Sealight Resort, отравились газом, однако никакого странного запаха никто из них не услышал. В итоге всем пациентов установили капельницы.

Ближе к вечеру семья из России была отпущена в отель, где уже находились полицейские. Некоторые гости предпочли покинуть отель, другие перебрались в новые номера. Известно, что Sealight Resort компенсировал пострадавшим все убытки. Сейчас россиянин переживает о возможных последствиях отравления.

Ранее тюменцы засудили туроператора после неудачного отдыха в пятизвездочном отеле в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами