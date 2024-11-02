«Выворачивает наизнанку». Десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции SHOT: у заразившегося в Белеке ребенка из-за вируса появились высыпания во рту

Российские туристы подхватили неизвестный вирус в турецком Белеке. По данным SHOT, за последние дни в местный госпиталь обратились несколько десятков детей и взрослых с температурой выше 39°С. Однако это единственный симптом, который объединяет заразившихся. Остальные проявления болезни, среди которых сыпь на руках и ногах, а также тошнота и рвота, есть не у всех пациентов. Что известно о заболевших — в материале «Газеты.Ru».

SHOT сообщил о вспышке мощного вируса среди россиян в турецком Белеке. По данным Telegram-канала, за последние дни несколько десятков детей и взрослых из отелей города обратились в местный госпиталь с температурой выше 39°С, которую практически невозможно было сбить с помощью лекарств. Приходилось ставить капельницы.

Почти всем пациентам, как пишет SHOT, ставят диагноз «острая инфекция, неуточненная», прописывают антибиотики и противоинфекционные препараты. В анализах крови у заболевших значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов. Однако симптомы у пациентов различаются, поэтому Telegram-канал приводит три версии, чем могли заразиться российские туристы.

Согласно первой, это вирус коксаки, так как у некоторых детей появляется сыпь на ногах и руках. Так произошло с одним из малышей — на второй день болезни к температуре 39°С добавились сильные высыпания на конечностях и во рту. Врачи поставили ребенку диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Спустя три-четыре дня приема антибиотиков и жаропонижающих болезнь начала отступать.

По другой версии, отдыхающие могли подхватить одну из новых разновидностей коронавируса — у некоторых взрослых сильно ломит кости, происходит потеря аппетита и расстройство пищеварения.

«Пациенты отмечают, что их выворачивает наизнанку, и сравнивают ощущения с теми, когда ранее болели коронавирусом», — говорится в публикации.

Еще один вариант, чем могли заразиться туристы, — ротавирус. Однако Telegram-канал сообщает, что только некоторые пациенты жалуются на тошноту и рвоту.

Часть отдыхающих заболевает еще в Турции, другие отмечают появление симптомов уже по прибытии в Россию. Есть и те, кого вирус настигает по пути домой прямо в самолете. По словам переболевших, инкубационный период может составлять от 4 до 14 дней.

Летний грипп

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с телеканалом RT рассказала, что вирус коксаки легко распространяется среди людей — в 85-90% случаев при контакте с больным он попадает в организм человека. Заразиться можно через грязные руки или воздушно-капельным путем.

«Коксаки — вирус из рода энтеровирусов, которые повсеместно встречаются в большинстве стран, в том числе в России. Он может вызвать инфекционные заболевания, симптомы которых зависят от того, где обосновался возбудитель», — пояснила врач.

По словам Уланкиной, коксаки часто вызывает вспышки лихорадки на курортах, за что получил название «летний грипп». В такой форме болезнь, как правило, протекает легко, не более трех-четырех дней. Среди симптомов — повышенная температура и иногда головная боль.

Однако есть и кишечная форма заболевания, которая характеризуется не только повышенной температурой, но и болью в животе, а в некоторых случаях тошнотой и рвотой. Также коксаки может вызывать вирусную пузырчатку полости рта и конечностей.

«Тоже начинается с лихорадки, но сопровождается болью в горле и общим недомоганием, а также мелкой сыпью в виде пузырьков, которые появляются на ногах, на кистях рук и в полости рта. Симптомы сохраняются в течение недели», — рассказала Уланкина.

«Не получали сигналов»

Сообщения о вспышке неизвестного вируса среди россиян на турецком курорте уже взял на контроль Роспотребнадзор.

«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — сообщили там.

В муниципалитете провинции Анталья, в состав которой входит Белек, при этом рассказали РИА Новости, что не получали каких-либо жалоб от туристов, в том числе российских, о вспышке вируса.

«Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство», — отметили власти.

Представители двух медицинских учреждений в провинции Анталья также сообщили корреспонденту агентства, что к ним с подобными симптомами туристы не обращались.

Генконсульство РФ в Анталье в связи с сообщениями о вспышке вируса заявило, что, несмотря на обращения туристов в больницы региона, «массовой вспышки заболеваемости не наблюдается».

«Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», — добавили в диппредставительстве.