Глава Североморска подал в отставку

Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом сообщило министерство информационной политики региона.

«Также глава региона поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение возникших проблем», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что речь идет о проблемах, возникших в сфере управления жильем. Известно, что жители города жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы.

В преддверии прошлой встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями города Североморска были усилены меры безопасности.

Такие меры были установлены после того, как на главу региона напал мужчина с ножом во время одной из похожий встреч.

Ранее переживший покушение губернатор Чибис рассказал Путину о своем самочувствии.