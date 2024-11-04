На Ленинградском направлении ОЖД в сторону Москвы задерживают электрички

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются электрички в сторону Москвы и обратно по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

В сообщении говорится, что поезда будут опаздывать не более чем на 30 минут. В пресс-службе заверили, что специалисты предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания составов.

В конце октября горящий тягач Volvo рухнул с моста на железнодорожные пути под эстакадой Московского шоссе в Петербурге. Инцидент произошел в районе поселка Шушары, недалеко от северной столицы. Дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила Московское шоссе. По предварительным данным, водителя спасти не удалось.

До этого в Санкт-Петербурге на Новосельковской улице легковой автомобиль столкнулся с маневровым тепловозом.

Ранее поезд из Петрозаводска загорелся в Ленинградской области.