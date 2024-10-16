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В российском регионе легковушка попала под тепловоз

В Петербурге автомобиль Лада попала под тепловоз на улице Новосельковской

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге на Новосельковской улице легковой автомобиль столкнулся с маневровым тепловозом. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры. ДТП произошло 15 октября на нерегулируемом ж/д переезде.

Уточняется, что легковая машина «Лада Веста» выехала на пути необщего пользования прямо перед приближающимся тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Обошлось без пострадавших.

У авто сильно повреждена одна из дверей. Прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.

В сентябре в Нижегородской области подросток попал под поезд, спасти его не удалось.

Инцидент произошел на 406-м км Горьковской железной дороги. Пассажирский поезд сообщением Москва — Нижний Новгород сбил 15-летнего мальчика. Машинист заметил его на путях, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, школьник переходил железнодорожные пути в наушниках.

Ранее в Подмосковье подросток упал с крыши электрички после удара током.

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