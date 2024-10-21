Кабина горящего грузовика рухнула на рельсы и остановила движение поездов под Петербургом

Горящий тягач Volvo рухнул с моста на железнодорожные пути под эстакадой Московского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Кабина фуры Volvo «оторвалась» от пылающего тела и рухнула на рельсы под эстакадой Московского шоссе — металлический фарш сейчас пытаются убрать, чтобы освободить движение», — говорится в сообщении канала.

Инцидент произошел сегодня утром в районе поселка Шушары, недалеко от Санкт-Петербурга. Дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила Московское шоссе. По предварительным данным, водитель не выжил.

До этого МЧС Чечни в своем Telegram-канале опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном 12 октября.

Кадры с места событий свидетельствуют, что взрыв произошел после прибытия пожарных на место ЧП. Тем не менее, сами спасатели не пострадали. Однако одна из цистерн заправки после взрыва влетела в ворота частного дома.

Ранее сообщалось, что цистерна с пропаном загорелась на АЗС в Уфе.