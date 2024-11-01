Поезд из Петрозаводска загорелся в Ленинградской области

Вагон пассажирского поезда, следовавшего маршрутом Петрозаводск — Москва, загорелся в Ленинградской области. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел вечером 31 октября на станции Свирь в Подпорожском районе. На появившихся видеозаписях видно, что вагон, из которого валит дым, отцепили от состава.

Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Его причина выясняется.

В связи с инцидентом поезд задержался почти на два часа. На движение других поездов ситуация не повлияла. Пассажиры продолжили путь на свободных местах в других вагонах.

29 октября в Ленинградской области два вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Лужская.

До этого два поезда столкнулись в Челябинской области.

Ранее пранкер спровоцировал остановку поездов в петербургском метро.