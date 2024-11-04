Москвичам рассказали о погоде на понедельник

В Москве в понедельник, 4 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, снег, местами гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается -1…+1°C, в ночь на вторник, 5 ноября, температура может опуститься до -4°C.

Ветер северный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c, атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Московской области синоптики прогнозируют -3…+2°C, в ночь на вторник температура может опуститься до -7°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу следующей недели воздух в Москве прогреется до +10°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильный ветер в пределах 25-30 метров в секунду и осадки прогнозируются в период с 3 по 5 ноября в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Он пояснил, что причиной ухудшения погоды стал факт того, что европейская территория оказалась «в тылу циклона».

Ранее климатолог объяснил, почему число ураганов и циклонов в России будет расти.