Москвичам пообещали потепление к концу недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что к концу следующей недели воздух в Москве прогреется до +10℃.

По его словам, зимняя погода с околонулевой температурой будет в столице до середины предстоящей недели. Затем, по словам специалиста, установится западно-восточный перенос воздушных масс и «дыхание Атлантики», из-за чего к выходным потеплеет до +5-10℃, а снегопады станут дождями.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильный ветер в пределах 25-30 метров в секунду и осадки прогнозируются в период с 3 по 5 ноября в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Он пояснил, что причиной ухудшения погоды стал факт того, что европейская территория оказалась «в тылу циклона».

По словам эксперта погоды, среднемесячное значение температуры воздуха в центре европейской части России прогнозируется в пределах климатической нормы для ноября.

Ранее климатолог объяснил, почему число ураганов и циклонов в России будет расти.