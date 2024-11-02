Климатолог объяснил, почему число ураганов и циклонов в России будет расти

В российских прогнозах погоды все чаще звучат предупреждения об ураганах, циклонах и обильных осадках. Увеличение количества природных катаклизмов происходит во всем мире – за последние 45 лет их стало втрое больше, а в России – в два раза, рассказал климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им.Воейкова Андрей Киселев. Помимо изменения климата на это влияет также гидрологический цикл, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Речь идет о целом комплексе природных явлений, в том числе землетрясениях, ливнях, засухах, наводнениях и ураганах. Наблюдается гидрологический цикл, который включает в себя все перечисленное.

«В России это тоже имеет место. Причем по отношению к концу века количество таких опасных явлений увеличилось как минимум в два раза. Причем речь идет о тех, которые нанесли достаточно серьезный ущерб либо людям, либо экономике», — подчеркнул климатолог.

Если подсчитать статистику за первые 20 лет XXI века, то получится, что каждый день в какой-то точке страны происходило то или иное природное стихийное явление. В год это 371 природный катаклизм, нанесший ущерб жителям.

Киселев также развеял миф, что это связано с климатическим оружием – основной причиной остается глобальное потепление, заключил он.

До этого специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что на растущее число природных катаклизмов влияет качество наблюдений – подобные явления оцениваются с помощью метеостанций, которых ежегодно становится все больше. Очевидцы снимают и фотографируют происходящее, растет информированность людей, подчеркнула она.

Ранее синоптик предупредил, что сразу три циклона обрушатся на Москву.