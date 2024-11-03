Вильфанд предупредил россиян об опасной погоде в ближайшие дни

Сильный ветер в пределах 25-30 метров в секунду и осадки прогнозируются в период с 3 по 5 ноября в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень сложная погода 3, 4 и 5 ноября в северокавказских республиках, особенно в Кабардино-Балкарии — там прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду. В Южном федеральном округе ожидается усиление ветра в воскресенье до 25 метров в секунду, в Ростовской области — до 27 метров в секунду», — рассказал собеседник агентства.

Вильфанд пояснил, что причиной ухудшения погоды стал факт того, что европейская территория оказалась «в тылу циклона».

Так, в Краснодарском крае пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, а в Волгоградской области усиление ветра составит 28 метров в секунду и также пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. В Астраханской области Вильфанд спрогнозировал такую же погоду.

Научрук Гидромецентра России отметил, что опасная погода будет и на Урале, и в Поволжье. В свою очередь в Курганской и Свердловской областях пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, может образоваться наледь.

Также в Челябинской области ожидаются сильные осадки — снег, мокрый снег и дождь, гололед, усиление ветра может составить 26 метров в секунду.

Вильфанд предупредил и Пермский край — там ожидается сильный и мокрый снег, могут возникнуть проблемы с транспортом, будет происходить налипание мокрого снега на провода.

Среди прочего в Ульяновской и Оренбургской областях тоже прогнозируется снег и дождь, ветер может усиливаться до 27 метров в секунду, будет бушевать метель.

Еще Вильфанд предупредил об ухудшении погодных условий и в Калининградской области. По словам эксперта, там ожидается ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Снег, мокрый снег и сильный ветер до 22 метров в секунду прогнозируется в Красноярском крае, а также на юге Таймырского округа, указал научрук Гидрометцентра. Температура в регионе будет близка к нулю, что на 10 градусов выше климатической нормы ноября, отметил Вильфанд.

По словам эксперта погоды, среднемесячное значение температуры воздуха в центре европейской части России прогнозируется в пределах климатической нормы для ноября.

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