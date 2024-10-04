В Забайкалье двое подростков совершили диверсию по заданию куратора

В Чите двум подросткам 2007 и 2008 годов рождения предъявили обвинение по статье «Совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Черновского районного суда столицы Забайкальского края.

По версии правоохранительных органов, молодые люди получили от неустановленного лица задание по поджогу базовой станции сотовой связи в поселке Энергетиков. За это неизвестный обещал им денежное вознаграждение.

Юноши согласились на сделку, пробрались к вышке и подожгли ее.

Теперь обвиняемым грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

До этого в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Трое несовершеннолетних в масках, попытались проникнуть в помещение вышки в городе Неман. Это увидел местный житель: он сразу позвонил в экстренные службы, а затем сам проследовал к вышке связи. В итоге мужчина спугнул нарушителей, при этом узнал одного из них.

Ранее в Петербурге задержали 14-летнего подростка, который поджег вышку сотовой связи.