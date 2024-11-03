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В Молдавии семейной паре предлагали деньги за голосование на выборах

В Молдавии задержали женщину, которая уговаривала семью проголосовать за деньги

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавская полиция задержала женщину, которая якобы два дня подряд уговаривала семейную пару проголосовать на президентских выборах за одного из кандидатов за деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции.

Задержанной оказалась 43-летняя женщина. В сообщении сказано, что 2 ноября 68-летнему мужчине из района Дрокия и его супруге предложили проголосовать на выборах за деньги. Кроме того, как сообщает полиция, 3 октября она пришла в дом супружеской пары и предложила 1600 леев мужчине и 2700 леев женщине. Женщина задержана на 72 часа.

Явка избирателей во втором туре выборов президента Молдавии в 18:30 по местному времени (19:30 по московскому) достигла 51,7% и превысила показатели явки в первом туре. Голосование будет продолжаться до 20:00 по местному времени (21:00 мск).

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее молдавская полиция получила сообщение о минировании моста через Днестр.

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