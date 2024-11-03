В Молдавии семейной паре предлагали деньги за голосование на выборах

Молдавская полиция задержала женщину, которая якобы два дня подряд уговаривала семейную пару проголосовать на президентских выборах за одного из кандидатов за деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции.

Задержанной оказалась 43-летняя женщина. В сообщении сказано, что 2 ноября 68-летнему мужчине из района Дрокия и его супруге предложили проголосовать на выборах за деньги. Кроме того, как сообщает полиция, 3 октября она пришла в дом супружеской пары и предложила 1600 леев мужчине и 2700 леев женщине. Женщина задержана на 72 часа.

Явка избирателей во втором туре выборов президента Молдавии в 18:30 по местному времени (19:30 по московскому) достигла 51,7% и превысила показатели явки в первом туре. Голосование будет продолжаться до 20:00 по местному времени (21:00 мск).

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее молдавская полиция получила сообщение о минировании моста через Днестр.