Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила показатели первого

Явка избирателей во втором туре выборов президента Молдавии в 18:30 по местному времени (19:30 по московскому) достигла 51,7% и превысила показатели явки в первом туре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данный центральной избирательной комиссии.

Голосование будет продолжаться до 20:00 по местному времени (21:00 мск).

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве и только потом — в Бухаресте.

Ранее в Молдавии сообщили о кибератаке на инфоцентр избиркома.