Глава Гагаузии заявила о нарушении конституции властями Молдавии

Власти Молдавии нарушили конституцию, ограничив права живущих в России избирателей принять участие в выборах президента республики. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, передает РИА Новости.

По ее словам, открыв два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили граждан «комфортного голосования и волеизъявления».

Гуцул считает, что таким образом они нарушили конституцию, где сказано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным.

ЦИК Молдавии ранее требовал открыть пять избирательных участков в России — два в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. В итоге МИД страны одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности.

3 ноября в Молдавии начался второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. В соответствии с решением ЦИК, для проведения выборов будет открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1 988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра.

Ранее кандидат в президенты Молдавии заявил, что хочет развивать отношения с РФ.