Жители Приднестровья пешком переходили мост Рыбница-Резина для участия в выборах

Жительница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Элеонора рассказала «Газете.Ru», что простояла три часа в пробке на мосту между Рыбницей и молдавским городом Резиной для голосования на президентских выборах. По ее словам, на обратном пути в Рыбницу машины стояли в три ряда.

«Автомобили пропускали быстро, проверяли документы, салон и багажник автомобиля. На мосту стояли в пробке три часа, проголосовали в 11:30. С утра [между городами] маршрутка ходила, много людей шли пешком. [На обратном пути] пробка была, автомобили стояли на мосту в три ряда. Обстановка напряженная, все нервничали из-за того, что держали долго на пропускном пункте», — сказала она.

Другая жительница Приднестровья, 77-летняя Мила, рассказала «Газете.Ru», что пересекла границу пешком. По ее словам, люди возмущались из-за образовавшейся на мосту пробки.

«Действительно людей со стороны Рыбницы было очень много. Машины стояли почти два километра. Люди были возмущены, особенно водители. Много людей шли пешком по лестнице. Рядом со мной шла женщина, опираясь на палочку, ей помогали подниматься. Ступенек не сосчитать, тяжело идти молодым, а нам, пожилым — тем более. Я поднялась по лестнице и шла по мосту минут двадцать. В доме культуры [на избирательном участке] была большая очередь, мы поднялись выше к школе, там было свободно, я быстро проголосовала. Когда голосовать шла, показала паспорт через таможню города Резина, а на обратном пути никто не остановил», — пояснила она.

До этого полиция перекрыла мост между городом Рыбница и молдавским городом Резина. В ведомстве уточнили, что когда угроза безопасности граждан будет исключена, движение транспорта на участке откроют.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее в Приднестровье заявили о задержании граждан молдавской полицией.