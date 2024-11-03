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Полиция Молдавии открыла мост, которым пользовались избиратели из Приднестровья

В Молдавии разблокировали мост через Днестр, по которому едут избиратели из ПМР

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Sputnik Молдова

Полиция Молдавии открыла мост через Днестр, по которому в республику добирались избиратели из Приднестровья. Об этом сообщил телеканал TV8.

«Движение по мосту через Днестр Рыбница — Резина возобновлено. Тревога о бомбе была ложной», — сообщил телеканал с места событий.

Молдавская полиция ранее сообщала, что мост пришлось перекрыть из-за человека в толпе, который держал подозрительную коробку. Он отказывался показать ее содержимое полиции.

До этого сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков заявлял, что полиция Молдавии в воскресенье задерживала на границе машины с гражданами Приднестровья. Многие граждане ПМР, желающие проголосовать на избирательных участках, с утра не могли проехать к ним через пункты пропуска.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов.

Ранее сотни человек собрались у посольства Молдавии в Москве в день выборов.

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