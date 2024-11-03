Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Орловской области

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Орловской области. Об этом сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака была пресечена около 15.30 мск.

Власти Орловской области пока не комментировали инцидент.

1 ноября российские системы ПВО сбили одну украинскую ракету в небе над Орловской областью. После этого губернатор региона заявил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал.

Позднее стало известно, что в результате падения обломков ракеты семь домов в селе Локно, расположенном в Орловской области, получили повреждения.

По словам губернатора, 1 ноября ракетная опасность объявлялась в области дважды.

Ранее над Курской областью сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь.