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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Орловской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Орловской области. Об этом сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака была пресечена около 15.30 мск.

Власти Орловской области пока не комментировали инцидент.

1 ноября российские системы ПВО сбили одну украинскую ракету в небе над Орловской областью. После этого губернатор региона заявил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал.

Позднее стало известно, что в результате падения обломков ракеты семь домов в селе Локно, расположенном в Орловской области, получили повреждения.

По словам губернатора, 1 ноября ракетная опасность объявлялась в области дважды.

Ранее над Курской областью сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь.

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