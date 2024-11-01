Над Орловской областью сбили ракету ВСУ

Российскими силами противовоздушной обороны в Орловской области сбита ракета ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Клычков.

По его словам, 1 ноября ракетная опасность объявлялась в области дважды. Российские силы ПВО сбили одну ракету, запущенную Вооруженными силами Украины.

«В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», — написал Клычков.

Утром 1 ноября губернатор Орловской области рассказал о ночной массированной атаке беспилотников ВСУ. По словам Алексея Клычкова, налет БПЛА со стороны Украины продолжался всю ночь. Количество сбитых беспилотников к моменту публикации было неизвестно. От падения обломков дронов повреждения получили два жилых дома. К месту происшествия выезжали оперативные службы. Из жителей также никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что над Курской областью сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь.