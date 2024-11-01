Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Орловской областью сбили ракету ВСУ

Клычков: над селом Локно Орловской области сбили ракету ВСУ, пострадавших нет

close
РИА «Новости»

Российскими силами противовоздушной обороны в Орловской области сбита ракета ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Клычков.

По его словам, 1 ноября ракетная опасность объявлялась в области дважды. Российские силы ПВО сбили одну ракету, запущенную Вооруженными силами Украины.

«В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», — написал Клычков.

Утром 1 ноября губернатор Орловской области рассказал о ночной массированной атаке беспилотников ВСУ. По словам Алексея Клычкова, налет БПЛА со стороны Украины продолжался всю ночь. Количество сбитых беспилотников к моменту публикации было неизвестно. От падения обломков дронов повреждения получили два жилых дома. К месту происшествия выезжали оперативные службы. Из жителей также никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что над Курской областью сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами